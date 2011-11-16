У Харкові п’яний водій іномарки протаранив маршрутку

У Харкові п'яний водій іномарки протаранив маршрутний автобус.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в міському відділі ДАІ, зіткнення автомобіля Volkswagen і маршрутного автобуса "Богдан" сталося 15 листопада близько 11.30 на розі вулиць Жовтневої революції і Рибасівської.

Водій автомобіля Volkswagen, не виконавши вимогу дорожнього знаку "Поступися дорогою", допустив зіткнення з автобусом. У ДАІ повідомили, що водій іномарки, чоловік 1986 року народження, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Він із закритою черепномозковою травмою, рваною раною обличчя, забиттями госпіталізований в лікарню.

У автобусі, який обслуговував маршрут № 279, на момент ДТП пасажирів не було. Водій, чоловік 1973 року народження, не постраждав.