ВР ратифікувала угоду про кредит у 450 млн.євро на ремонт доріг на підходах до Києва

Верховна Рада ратифікувала Фінансову угоду "Європейські дороги України ІІ (Проект поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва)" між Україною і Європейським інвестиційним банком.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 338 народних депутатів з 396 зареєстрованих в сесійній залі.

Ухвалення закону потребує витрат коштів державного бюджету на співфінансування Проекту з українського боку, а також в результаті цього виникнуть фінансові зобов'язання за кредитом у сумі 450 млн. євро, наданим Україні Європейським інвестиційним банком. Процентна ставка - 2,5% річних, а комісійна - 0,25%.

Джерелом повернення кредитів будуть кошти, які щорічно передбачатимуться в державному бюджеті України на відповідні цілі.

Термін окупності інвестицій в реконструкцію і капітальний ремонт автомобільних доріг на підходах до Києва складає 6,5 років, і це менше від нормативно-допустимого (8,3 року), а коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень 0,16 - більше від нормативно-допустимого (0,12).

Кредитні ресурси на реалізацію Проекту упродовж 2011-2015 років у сумі 900,0 млн. євро необхідно буде повернути упродовж 2016-2036 років.