«Укрзалізниця» має намір у 2012 році замінити поїзд «Кременчуг - Москва»

Державна адміністрація залізниць "Укрзалізниця" планує у 2012 році замість потягу "Кременчук - Москва" призначити двогрупний потяг "Кременчук - Полтава - Москва".

Про це сказано у прес-релізі "Укрзалізниці", переданому УНІАН.

На сьогодні потяг "Кременчук - Москва" курсує через Бахмач у напрямку тепловоза. Потяг "Кременчук - Полтава - Москва" слідуватиме новою електрифікованою ділянкою Полтава-Кременчуг-Бурти.

Завдяки програмі електрифікації "Укрзалізниця" планує розділити вантажний і пасажирський рух, створивши національні коридори швидкісного руху, призначені для швидкісних пасажирських потягів виробництва "Шкода" і "Хюндай".

"З електрифікацією зросте швидкість руху і вага потягу, а в той же час, і пропускна спроможність залізниць, значно покращиться екологічний стан в районі проходження залізниць" - зазначив начальник Головного управління електрифікації і електропостачання "Укрзалізниці" Віталій МАКСИМЧУК.

За даними офіційного сайту "Укрзалізниці", потяг "Кременчук - Москва" вирушає по непарних днях. Час в дорозі - 17 годин 25 хвилин.

Довідка УНІАН. Електрифікована ділянка залізниці Полтава-Кременчуг-Бурти протяжністю 94 км відкрита 15 листопада 2011 року. Напрям Полтава - Кременчук є частиною стратегічно важливого залізничного ходу Тополі – Куп’янськ - Основа - Люботин - Полтава - Кременчук - Бурти - Користівка – Знам’янка і далі - Одеса і Миколаїв для здійснення транзитних перевезень у напрямку зі сходу до портів на Чорному морі.

На Південній залізниці напрямами з переважно пасажирськими ходами і відхиленням від вантажного руху будуть: "Київ - Гребінка - Ромодан - Полтава - Красноград - Лозова - Крим"; "Київ - Красноград - Мерефа - Харків"; "Київ - Красноград - Дніпропетровськ"; "Київ - Лозова - Донецьк"; "Білгород (РФ) - Козача Лопань - Харків - Лозова - Крим (Кавказ)".