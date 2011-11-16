«Укрзалізниця» до 1 березня 2012 р. електрифікує ділянку Полтава-Лозова

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" планує до 1 березня 2012 року електрифікувати ділянку Полтава-Лозова протяжністю 176 км.

Про це йде мова в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

"До 1 березня 2012 року буде електрифіковано 176 км ділянки Полтава-Лозова. Виконання цих робіт дозволить з'єднати 1,5-тисячний маршрут Львів-Київ-Полтава-Донецьк для швидкісних потягів", - цитує прес-служба генерального директора відомства Володимира КОЗАКА.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року "Укрзалізниця" затвердила програму електрифікації залізниць України на 2011-2016 роки вартістю понад 17 млрд. грн., яка передбачає електрифікацію 1562 км залізничних колій.

Планується, що термін окупності інвестицій в програму електрифікації залізниць складе більше восьми років.

Згідно з програмою, у 2012 році буде електрифікована ділянка Полтава - Красноград - Лозова (176 км), у 2013-2016 роках - ділянка Долинська - Миколаїв - Херсон-Вадим-Джанкой (394 км), у 2013 році - ділянка Миколаїв - Колосівка (105 км).

На сьогодні в Україні електрифіковано 45,5% загальної експлуатаційної протяжності залізниць, частка електротяги в загальному вантажообігу складає 89,7%.