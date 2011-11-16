«Укрзалізниця» обладнає станції національного транскоридору новими платформами
Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" має намір обладнати станції, розташовані уздовж електрифікованого національного швидкісного транспортного коридору, спеціальними платформами, які дозволять гарантувати пассажирам, які чекають поїзда, безпеку і сервіс.
Як сказано у повідомленні "Укрзалізниці", переданому УНІАН, зокрема, нові спеціальні платформи для очікування потягів вводять на Південній залізниці на ділянках, де проводиться електрифікація і які формують національний коридор швидкісного руху.
"Генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир КОЗАК рекомендував такі платформи для облаштування усіх зупинних пунктів національного транспортного швидкісного коридору", - повідомляє прес-служба відомства.
Нові платформи, зокрема, передбачають спеціальні павільйони, які дозволяють пасажирам сховатися від негоди і захищають від потужних потоків повітря, які створює поїзд, проходячи зі швидкістю понад 140 км/год.
Також такі платформи обладнані сучасними системами супутникової навігації, які дозволяють заздалегідь повідомляти людей про проходження швидкісного потягу.
Крім того, на усьому швидкісному напрямі, який електрифікують, Полтава - Красноград - Лозова уперше в Україні буде побудований єдиний технологічний мікропроцесорний комплекс, котрий включає централізацію стрілок і сигналів на станціях автоблокування з тональними рейковими ланцюгами на перегонах і диспетчерську централізацію, а також - будуть модернізовано 12 переїздів в місцях перетину залізничних шляхів з автомобільними дорогами.
Як повідомляв УНІАН, ділянку Полтава - Красноград - Лозова протяжністю 176 км планують електрифікувати до березня 2012 року.
Довідка УНІАН. Програма електрифікації залізниць України на 2012-2016 роки вартістю більше 17 млрд. грн. була прийнята у 2011 році. Вона передбачає електрифікацію 1562 км залізничних колій.
На сьогодні в Україні електрифіковано 45,5% загальної експлуатаційної протяжності залізниць, частка електротяги в загальному вантажообігу складає 89,7%.