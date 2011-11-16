Підприємства транспорту за 10 місяців збільшили вантажоперевезення на 7,9% - до 666,1 млн. т

За січень-жовтень 2011 р. підприємства транспорту України перевезли 666,1 млн. тонн вантажів, що на 7,9% більше, ніж за січень-жовтень 2011 р.

Як повідомляє Державна служба статистики, вантажообіг у січні-жовтні виріс на 7,3% - до 353,4 млрд. т/км.

Вантажообіг залізничного транспорту за 10 місяців 2011 року виріс на 11,5%. Зокрема, на Придніпровській залізниці вантажообіг виріс на 15,2%, Одеській - на 14,8%, Львівській - на 13,3%, Донецькій - на 9,9%, Південно-Західній - на 9,2%, Південній - на 1,4%.

На трубопровідному транспорті вантажообіг збільшився на 4,4%, на авіаційному транспорті - на 1,3%. Вантажообіг на морському транспорті скоротився на 0,1%, на річковому - на 40%.

Як повідомляли, за січень-вересень 2011 р. підприємства транспорту України збільшили перевезення вантажів на 8,4% - до 594,2 млн. тонн. Вантажообіг за дев'ять місяців 2011 року виріс на 7,4% - до 314,7 млрд. т/км.