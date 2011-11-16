Новостворене держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДП УТЛЦ) має намір об`єднати всіх українських власників вантажних напіввагонів під єдиним управлінням для вдосконалення системи управління вантажним рухомим складом.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця», зокрема, об`єднання власників вантажних напіввагонів під управлінням УТЛЦ дозволить максимально ефективно налагодити роботу українських вагонів за межами України.

Планується, що УТЛЦ створить загальний пул, до якого ввійдуть вагони існуючих і нових операторських компаній, а також - пересувний склад приватних операторів. Цей єдиний парк управлятиметься з єдиного диспетчерського центру.

Об`єднання власників вантажного складу проводитиметься на основі тарифної політики.

«Зараз ми вже ведемо переговори про умови, на які погодяться власники приватних вагонів. Якщо ми забезпечимо прибутковість і ефективно використовуватимемо вагон, то, переконаний, усі виграють від створення єдиного пулу», - повідомив начальник УТЛЦ Володимир ІВАЩУК.

Він також зазначив, що сьогодні українські вантажні вагони - практично єдині на території СНД, які залишаються в інвентарному парку, тоді як решта всіх вагонів має власників. У результаті українські напіввагони може використовувати будь-яка країна СНД як вагони загального користування, тоді як вагони інших країн мають власників.

«Українські залізничники не можуть вантажити російський вагон без дозволу власника, а український вагон у Росії або іншій країні СНД як і раніше йде під завантаження. В середньому український вагон залишається на території Росії 18,5 діб, а російський в Україні - 5-5,5 діб. Це призводить до дефіциту вантажних вагонів в Україні», - зазначив В.ІВАЩУК.

За інформацією «Укрзалізниці», за кордоном постійно знаходяться близько 15% українського інвентарного парку вантажних вагонів.

«Основна проблема, з якою ми зараз стикаємося, - наш вагон інвентарного парку виходить за межі країни. І враховуючи, що він надзвичайно дешевий, інші залізничні адміністрації експлуатують його, поки не настає час ремонту. Страждають від цього внутрішньодержавні перевезення. Адже ми десь на 15-20% неспроможні задовольнити заявки на перевезення, що надходять від вантажовласників», - зазначив В.ІВАЩУК.

Довідка УНІАН. В інвентарному парку «Укрзалізниці» в робочому стані знаходяться 47,7 тис. напіввагонів, із яких близько 7 тис. постійно знаходяться в країнах СНД, зокрема 3 тис. - у Російській Федерації.