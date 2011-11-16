84% населення України мають мобільний телефон - дослідження

Переважна більшість населення України - 84% - мають мобільний телефон, не використовують апарат мобільного зв`язку 16% українців.

Про це свідчать результати дослідження компанії Research & Branding Group, оприлюднені на сайті компанії.

Згідно з дослідженням, 88% володіють одним телефоном, кожен десятий респондент має два телефони, і лише 1,5% українців використовують більше двох мобільних телефонів.

89% українців використовують простий мобільний телефон, 7% - смартфон/комунікатор, і 3% одночасно володіють простим мобільним телефоном і смартфоном.

77% українців віддають перевагу моноблоку як типу корпусу телефону, 13% - віддають перевагу розкладному корпусу, 6% - слайдеру.

Найпопулярнішою в українців є звичайна клавіатура, їй віддають перевагу 87% респондентів, екранна (або віртуальна) клавіатура (сенсорний екран) популярна у 9% українців.

Дослідження громадської думки населення України для вивчення ставлення українців до мобільного телефону було проведено в період з 27 жовтня по 7 листопада 2011 року компанією Research & Branding Group методом особистого інтерв`ю в 24 областях України і АР Крим. Обсяг вибіркової сукупності становив 2079 чоловік. Очікувана середня погрішність вибірки становить +/- 2,2%.

Довідка УНІАН. Компанія Research & Branding Group - група компаній в області досліджень ринку і рекламної діяльності.