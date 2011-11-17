У Донецьку водій «Toyota Sequoia» насмерть збив на зупинці двох людей

У Куйбишевському районі Донецька водій автомобіля "Toyota Sequoia" на смерть збив двох людей на зупинці.

Як повідомляє газета "Сьогодні" (№ 258), трагедія сталася 15 листопада о 15.50.

"Водій не впорався з керуванням, переїхав зустрічну смугу, виїхав на тротуар протилежної частини дороги, де і вчинив наїзд. Загинула жінка 1974 року народження і чоловік 1954 року народження", сказано у зведенні облДАІ.

Загиблу під колесами джипа вчительку фізкультури школи № 83 мають поховати сьогодні на Мушкетівському кладовищі.

Другою жертвою став 57-річний чоловік, Його рідний брат у момент аварії був поруч і уцілів, просто зробивши крок в інший бік.

Винуватець ДТП 29-річний донеччанин після аварії вийшов з автомобіля, почав телефонувати, і до нього приїхали дві дівчини та адвокат.

Адвокат, за словами свідків, сказав йому: "Говорити будеш, що у момент аварії ти втратив свідомість".

Очевидці роздивилися, що машина мчалася на великій швидкості, понад 100 км/год.

Присутні на місці ДТП декілька десятків осіб хотіли влаштувати самосуд, вони говорили, що винуватець - син директора одного з комбікормових заводів області.

Міліція відмовилася називати "Сьогодні" ім'я водія. "За фактом ДТП порушена кримінальна справа за ч. 3 ст. 286 Карного кодексу (від 5 до 10 років позбавлення волі). Зараз проводять численні експертизи. Тільки після цього можна буде заявляти про причини цієї аварії, і хто у ній винен" - пояснив начальник Відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВД у Донецькій області Ігор ДЬОМІН.