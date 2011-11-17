Крюківський ВБЗ відправив у Казахстан 12 купейних вагонів

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Кременчук, Полтавська обл.) цього тижня відправило до Казахстану 12 пасажирських купейних вагонів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

За їх даними, сучасні купейні вагони отримають пасажири казахстанських залізниць до 20-річчя незалежності своєї держави. Вагони в Україні виготовили за замовленням АТ "Пасажирська лізингова вагонна компанія".

Від своїх попередників нові вагони відрізняються вдосконаленими системами життєзабезпечення, кондиціонування і радіозв'язку. Також серед партії вагонів для Казахстану - вагони з купе, спеціально обладнані для зручності людей з обмеженими фізичними можливостями.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється за замовленням "Укрзалізниці". Продукцію заводу поставляють у понад 20 країн світу. Завод є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

У 2010 році завод виробив 9090 вантажних вагонів і 42 пасажирських.