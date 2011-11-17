На Прикарпатті за 10 місяців вантажоперевезення виросли на 28%

В Івано-Франківській області за січень-жовтень 2011 року перевезено 6,3 млн. тонн вантажів, що на 28,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року; вантажообіг виріс на 13,3% і склав 1786,8 млн. т/км.

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

За їх даними, залізничним транспортом відправлено 3,7 млн. т вантажів, що на 41,9% більше від об'ємів відповідного періоду 2010 року. Вантажообіг склав 738,2 млн. т/км, що на 25% більше.

Серед основних номенклатурних груп вантажів виріс об'єм перевезення нафти і нафтопродуктів у 3,8 разу, зерна і продуктів помолу - у 2,4 разу, брухту чорних металів - на 22,6%, лісових вантажів - на 17,5%, цементу - на 7,6%.

Автомобільним транспортом області (з урахуванням перевезень здійснених транспортом фізичних осіб-підприємців) доставлено 2,6 млн. т вантажів, або на 12,2% більше від об'ємів січня-жовтня 2010 року. Вантажообіг виріс на 6,1% і складав 1048,6 млн.ткм. Авіаційним транспортом за вказаний період перевезення вантажів не здійснювали.

За цей період послугами автомобільного, залізничного і тролейбусного транспорту скористалися 82,5 млн. пасажирів, що на 2,5% більше, ніж у січні-жовтні 2010 року; виконана пасажирська робота (без урахування відправлень пасажирів залізницею) в об'ємі 1107,9 млн. пас/км, що на 1,7% більше.

Залізничним транспортом відправлено 4,9 млн. пасажирів, що на 2,8% більше від об'ємів відповідного періоду минулого року.

Підприємствами автотранспорту (з урахуванням перевезень транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 61,2 млн. пасажирів, що на 6,4% більше, ніж за відповідний період 2010 року. Об'єм пасажирської роботи склав 1018,8 млн. пас/км, що на 7,8% більше. Транспортом фізичних осіб-підприємців перевезено 45 млн. пасажирів, що на 11,1% більше, ніж за січень-жовтень минулого року.

Авіаційним транспортом перевезення пасажирів не здійснювали.

Послугами тролейбусного транспорту скористалися 16,5 млн. пасажирів, що на 9,5% менше, ніж у січні-жовтні 2010 року.