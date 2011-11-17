Профспілки автотранспортників звернуться до Януковича з проханням звернути увагу на проблеми галузі

Профспілки працівників автотранспортної галузі звернуться до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням звернути увагу на проблеми автомобільних перевізників.

Як передає кореспондент УНІАН, проект звернення представили у четвер на спільному засіданні Профспілки працівників автомобільного транспорту і шляхового господарства України, Федерації працедавців транспорту України (ФПТУ) і Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників (ВААП).

"Бездіяльність представників органів державної і виконавчої влади майже усіх рівнів стримує розвиток автомобільних перевезень. Третина перевізників працює поза правовим полем, у результаті держава не отримує близько 12 млрд. грн. через тінізацію пасажирських перевезень і зарплат", - сказано у зверненні до президента.

Серед вимог профспілок автотранспортників, зокрема, установка нульової ставки ввізного мита і звільнення від акцизних зборів та ПДВ імпорту автобусів і автотягачів, які не виробляють в Україні, відміна ПДВ на приміських автобусних перевезеннях, забезпечення повної компенсації збитків від перевезення пільговиків.

Також профспілки вимагають призначати на посаді керівників автотранспортної галузі фахівців, виходячи з їх професійних якостей, досвіду роботи, з урахуванням думки професійних громадських і профспілкових організацій.

Глава профспілки працівників автомобільного транспорту і шляхового господарства Олег ХМАРНИЙ розповів про брак уваги до автотранспортної галузі з боку Міністерства інфраструктури.

"Ми упевнені, що Ви як фахівець автомобільної галузі з розумінням поставитеся до наших проблем і вживатимете дієві заходи для їх вирішення", - йдеться у проекті звернення профспілок автотранспортників до В. ЯНУКОВИЧА.