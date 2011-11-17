На ПЗ за 10 місяців попередили крадіжки майна та вантажів на 480 тис. грн.
14:00, 17 листопада 2011Транспорт/Звя'зок
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На Придніпровській залізниці (ПЗ) за 10 місяців 2011 р. співробітники служби воєнізованої охорони попередили 521 крадіжку майна і вантажів на суму 480 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.
За вказаний період затримано 534 розкрадачі майна залізниці.
В основному зловмисники намагалися викрасти з вагонів металобрухт, феросплави, зернові культури і кам'яне вугілля.
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