На ПЗ за 10 місяців попередили крадіжки майна та вантажів на 480 тис. грн.

На Придніпровській залізниці (ПЗ) за 10 місяців 2011 р. співробітники служби воєнізованої охорони попередили 521 крадіжку майна і вантажів на суму 480 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

За вказаний період затримано 534 розкрадачі майна залізниці.

В основному зловмисники намагалися викрасти з вагонів металобрухт, феросплави, зернові культури і кам'яне вугілля.