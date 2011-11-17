Україна почала новий етап промокампанії до Євро-2012

Новий етап промокампанії України до Євро-2012 почався цього тижня і продовжиться до кінця 2011 року.

Про це повідомляє Інформаційний центр "Україна-2012".

У рамках чергового промо понад 2,5 млрд. людей в усьому світі зможуть дізнатися про Україну як співорганізатора єврочемпіонату. Саме таку кількість телеглядачів мають телеканали CNN, BBC World News і група каналів FOX, де виходять відеоролики, присвячені проведенню Євро-2012. Їх метою є популяризація країни і залучення туристів в Україну наступного року.

У листопаді міжнародні телеканали почали інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Кампанія проходитиме в листопаді і грудні. При цьому велика частина відеоматеріалів вийде в ефір на початку грудня - під час проведення жеребкування. На каналах транслюватимуться так звані "тижні України" з тематичними сюжетами про підготовку до Євро-2012.

У цілому кампанія пройде на 6 міжнародних телеканалах - CNN, BBC World News, National Geographic channel (Nat Geo Wild), FOX, Sky Sports і SkyNews, загальна потенційна аудиторія яких складає понад 2,544 млрд. осіб і охоплює Європу, Африку, Азію, Австралію, Північну і Південну Америку, а також Близький Схід.

Переважна більшість відеороликів мають хронометраж 30 секунд. На думку організаторів, це, з одного боку, дозволить вмістити в них основні месиджі, а з іншого - не перевантажуватиме глядача інформацією і триматиме його увагу упродовж усього відеоряду.

Також передбачають розміщення роликів хронометражем 5, 10 і 60 секунд. Короткі відеовставки повинні нагадувати глядачеві про Україну, намагатися запам'ятатися слоганами, хвилинні - даватимуть більше інформації тим, хто її потребуватиме.

Намагаючись захопити не лише глядача, але і потенційного туриста, усі відеоролики розміщуються в найближчий проміжок часу до спортивних, туристичних чи інформаційних програм.