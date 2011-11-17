«Альтком» завершив другу чергу реконструкції ЗПС аеропорту «Львів»

Група «Альтком» завершила другу чергу реконструкції злітно-посадочної смуги держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Львів».

Як повідомили УНІАН в «Альткомі», друга черга реконструкції включає реконструкцію 500 метрів ЗПС з усіма необхідними заходами щодо водовідведення, водозниження, прокладання нових комунікацій, демонтажу і монтажу світлосигнального обладнання на новій ділянці ЗПС і нанесення нової розмітки, а також укладання нижнього шару бетону на стернових доріжках.

Реконструкція злітно-посадочної смуги у львівському аеропорту здійснюється в три черги. Перша черга, яка передбачала будівництво подовжувальної ділянки ЗПС і перону № 2, була завершена в серпні 2011 року.

Третю чергу планується завершити до кінця 2011 року.

У «Альткомі» також повідомили, що на реконструкції ЗПС львівського аеропорту працюють 400 осіб, близько 250 одиниць техніки і мобільний завод з виробництва бетону потужністю 450 куб. метрів бетону на годину.

Нагадаємо, що уряд збільшив вартість робіт з реконструкції Міжнародного аеропорту «Львів» на 33% - до 1,894 млрд. грн. Після коригування проекту пропускна спроможність аеропорту буде збільшена удвічі - до 2 тис. пасажирів на годину, площа аеровокзалу збільшиться на 18% - до 48,32 тис. кв. м.

Довідка УНІАН. Фінансово-промислова група «Альтком» створена у 2000 році. Засновниками групи є Олександр ТЕСЛЕНКО і Сергій ПАВЛІЧЕВ. Компанія займається видобутком, виготовленням і переробкою будівельної сировини і матеріалів, проектуванням, промисловим і цивільним будівництвом, а також будівництвом автодоріг. До групи входять підприємства «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Інвест-буд», «Альтком-Трансмеханізація» «Альтцем» і «Дорожнє будівництво «Альтком».

Окрім реконструкції ЗПС аеропорту «Львів», ФПГ «Альтком» також веде роботи з реконструкції КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк».