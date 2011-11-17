Кількість ліцензованих автоперевізників в Україні за 2005-2010 рр. зросла більш ніж удвічі

Кількість ліцензованих автоперевізників в Україні з 2005 по 2010 рік зросла більш ніж у два рази - до 120 тис., кількість транспортних засобів, що ними використовується, збільшилася вдвічі - до 400 тис. одиниць.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на начальника Головної держінспекції на автомобільному транспорті Юрія МАЙБОРОДУ.

«У 2010 році кількість перевізників, які одержали ліцензії на право надання послуг з автоперевезень, збільшилася з 55 тисяч до 120 тисяч. А кількість транспортних засобів, які вони використовують, збільшилася з 200 тисяч до 400 тисяч одиниць», - сказав Ю.МАЙБОРОДА.

За даними Головної держінспекції на автомобільному транспорті, частка перевізників, які мають в експлуатації тільки один транспортний засіб, становить 61%, до трьох транспортних засобів - 22,4%, до п`яти транспортних засобів - майже 7%, до десяти транспортних засобів - 5,4%, більш як 10 транспортних засобів - 4,3%.

Автотранспорт виконує майже 70% загальних обсягів перевезення вантажів і 55% пасажирських перевезень України.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату України, підприємства автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями, в січні-жовтні 2011 року збільшили перевезення вантажів на 14,2% - до 145,8 млн. тонн. Пасажирські перевезення автомобільним транспортом за 10 місяців цього року скоротилися на 2,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 3 млрд. пасажирів.