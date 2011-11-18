Попов перебуває в Японії. Ознайомився з будівництвом наземного метро

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ у рамках офіційного візиту до Японії оглянув одну зі станцій кіотського метрополітену та ознайомився із застосуванням технологій будівництва наземної гілки метро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Так, у Кіото протяжність наземного метрополітену становить 1476 метрів, будівництво якого вирішило проблему заторів в одному з районів міста. Цей проект нещодавно реалізувала мерія Кіото спільно з двома приватними компаніями. Зокрема, Кіотський іподром, що знаходиться поруч зі станцією метро, інвестував у проект 60% від загальної вартості, а частка витрат з міського бюджету склала лише 20%.

«Цей проект – чудовий приклад державно-приватного партнерства, коли бізнес бере на себе частину фінансування. Я впевнений, що найближчим часом у Києві також будуть реалізовані проекти в рамках партнерства муніципалітету та бізнесу», – сказав О.ПОПОВ.