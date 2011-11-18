У Хмельницькій області перевезення вантажів виросли на 18%, пасажирів – знизилися на 11%

У Хмельницькій області за січень-жовтень 2011 року транспортом області (з урахуванням автомобільних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 5,9 млн. т вантажів, що на 18,3% більше від об'єму перевезень вантажів у січні-жовтні 2010 р.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

За даними облстату, вантажообіг виконано в об'ємі 1594,3 млн. т/км, який збільшився на 12,7%.

За січень-жовтень 2011 р. пасажирським транспортом перевезено 121,6 млн. пасажирів, що на 10,8% менше, ніж у січні-жовтні 2010р. Пасажирообіг зменшився на 7,3% і склав 1 млрд. пас/км.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 15,2%, міським електротранспортом - на 7,1%.