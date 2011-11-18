Російська «Трансаеро» з 2 грудня відкриває рейс Москва-Харків

Москва. 2 грудня російська авіакомпанія "Трансаеро" уперше починає польоти по маршруту Москва - Харків - Москва.

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії, рейс UN1245/246 виконуватиметься з аеропорту "Домодєдово" три рази на тиждень за таким розкладом (час місцевий):

-щопонеділка і п'ятниці виліт з Москви о 6.20, прибуття в Харків о 5.35. Виліт з Харкова о 6.35, прибуття в Москву о 9.45.

-по середах виліт з Москви об 11.00, прибуття в Харків о 10.20. Виліт з Харкова об 11.10, прибуття в Москву о 14.20.

Рейси "Трансаеро" в Харків виконуватимуться на повітряних суднах Боїнг-737, які мають трикласне компонування: комфортабельний бізнес-клас, преміальний економічний клас і туристичний економічний клас.

Пасажири харківських рейсів "Трансаеро" в московському аеропорту "Домодєдово" можуть скористатися стикуваннями з іншими рейсами авіакомпанії для польотів у багато міст Росії і світу.

"Відкриття рейсів у Харків свідчить про те, що авіакомпанія "Трансаеро" послідовно розширює мережу своїх маршрутів в Україну. Харків став шостим українським напрямком авіакомпанії. "Трансаеро" вже виконує з Москви регулярні рейси в Київ, Донецьк, Дніпропетровськ, Одесу і Сімферополь", - сказано у повідомленні компанії.

Довідка УНІАН: Авіаційна компанія "Трансаеро" виконала свій перший політ 5 листопада 1991 року. Є другою найбільшою авіакомпанією Росії. Згідно з міжнародним рейтингом JACDEC входить до числа десяти найбільш безпечних авіакомпаній світу. Займає восьме місце у світі за об'ємом перевезень на маршрутах туризму і відпочинку.

Парк "Трансаеро" складається з 73 літаків: 21 Боїнг-747, 9 Боїнг-777, 13 Боїнг-767, 27 Боїнг-737 і 3 Ту-214. "Трансаеро" має найбільший парк широкофюзеляжних далекомагістральних повітряних суден в Росії, СНД і Східній Європі. Маршрутна мережа "Трансаеро" охоплює понад 150 напрямів по Росії і зарубіжних країнах Європи, Азії, Америки і Африки.