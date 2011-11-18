У Житомирській області у січні-жовтні перевезення вантажів виросли на 20%

У Житомирській області за січень-жовтень вантажоперевезення збільшилися до аналогічного періоду минулого року на 20% і склали 18,4 млн. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Житомирській області.

Згідно з повідомленням, вантажообіг проти відповідного періоду минулого року збільшився на 3,5% - до 3,5 млрд. т/км.

Залізничним транспортом області з початку року відправлено 14,5 млн. т вантажів, що на 11,8% більше, ніж у січні-жовтні минулого року.

У розрізі окремих номенклатурних груп за січень-жовтень з регіону відправлено 11,6 млн. т будівельних матеріалів - на 11,9% більше, ніж за відповідний період минулого року. Перевезення кам'яного вугілля збільшилося у 3 рази, зерна і продуктів перемолу - у 2,2 разу, нафти і нафтопродуктів - на 48,2%, хімічних і мінеральних добрив - на 19,5%, лому чорних металів - на 11,2 %, лісових вантажів - на 3,3%. Водночас відправка чорних металів досягла лише 41,3% об'єму січня-жовтня 2010 року.

Автотранспортом області (з урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) в звітному періоді доставлено споживачам 3,9 млн. т вантажів, що в 1,6 разу більше, ніж у січні-жовтні минулого року, вантажообіг збільшився на 15,0% і склав 640,1 млн. т/км.

Послугами пасажирського транспорту за січень-жовтень 2011 р. скористалося 108,7 млн. осіб, що на 9,7% менше, ніж за відповідний період минулого року. За цей час виконана пасажирська робота в об'ємі 1,9 млрд. пас./км - на 6,7% менше від торішнього показника.

Поїздами з початку року відправлено 7,2 млн. пасажирів, що на 9,3% менше, ніж в січні-жовтні 2010 р.

Автотранспортом області (з урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у звітному періоді перевезено 60 млн. осіб, що на 6,9% менше, ніж у січні-жовтні попереднього року.

Автотранспортом фізичних осіб-підприємців скористалося 42,2 млн. осіб - на 8,0% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Електротранспортом у січні-жовтні перевезено 41,5 млн. осіб, при цьому перевезення пасажирів тролейбусами і трамваями зменшилися проти аналогічного періоду минулого року на 13,9% і 11,3% відповідно.