ХСЗ побудує спеціальні конструкції для італійського замовника

ПАТ "Херсонський суднобудівельний завод" (ХСЗ) взялося до виконання контракту з італійською компанією SAIPEM на будівництво 6 офшорних конструкцій загальною вагою до 1,2 тис. тонн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі підприємства, контракт на спорудження вказаних конструкцій був підписаний 13 жовтня поточного року. Термін виконання контракту - у квітні 2012 року.

Суму контракту в повідомленні не вказують.

Замовник планує використовувати побудовані в Херсоні конструкції для розкріплювання підводного трубопроводу.

Крім того, у жовтні поточного року ХСЗ почав будівництво головного танкера-продуктовоза для групи мальтійських компаній SVL за проектом RST27.

У цілому контракт укладено на будівництво серії з трьох танкерів-продуктовозів проекту.

Довідка УНІАН. ПАТ "Херсонський суднобудівельний завод" (ХСЗ) - суднобудівельне підприємство, одне з найбільших в Україні. Завод заснований у 1951 році.

У 2004 р. група компаній "Смарт" узялася до розробки концепції суднобудівельного субхолдингу в стратегічному партнерстві з Херсонським суднобудівельним заводом. У 2008 р. інвестиційна компанія "Смарт-холдинг" Energees Investments отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на придбання пакету акцій ХСЗ.