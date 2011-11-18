Придністров’я може заблокувати залізничний транзит через свою територію

Керівництво Придністровської Молдавської республіки (ПМР) заявило про можливість припинення транзитних залізничних перевезень через свою територію. Про це повідомляє РЗ-партнер.

Причиною є неврегульоване питання оформлення вантажів, які перевозять залізничним транспортом, між Придністров'ям і Молдовою.

За оцінкою придністровської сторони, ситуація є наслідком економічного тиску Молдови на ринок вантажоперевезень ПМР. "Що стосується проблеми відновлення залізничного сполучення, то українські, молдавські і придністровські залізничники давно про усе домовилися. Тут потрібно тільки політичне рішення, - заявив президент ПМР Ігор Смірнов на зустрічі з главою Місії ОБСЄ в Молдові Філіпом Ремлером, яка відбулася в Тирасполі. - Проте вирішення цього питання затягується. Наші економічні агенти продовжують нести втрати. У цих умовах керівництво Придністров'я розглядатиме варіант припинення транзиту вантажних потягів через територію нашої держави".

За словами пана Смірнова, він "готовий припинити це неподобство, що ми повинні доплачувати Молдові за відправку вантажів. Я готовий поставити EUBAM, місію Євросоюзу з прикордонної допомоги Україні і Молдові, на придністровському кордоні. Будь ласка, перевіряйте усе, що ми зробили", - заявив він.

Нагадаємо, вантажоперевезення через Придністров'я були блоковані у березні 2006 р., зважаючи на введення Україною і Молдовою нових вимог до митного оформлення вантажів ПМР (введено обов'язкове оформлення вантажів в Молдові), які проходять через кордон. Керівництво ПМР розцінило новацію як економічну блокаду і зупинило перевезення. Відновлення сполучення відбулося у 2010 р. у рамках тимчасової трибічної угоди.