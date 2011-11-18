Кернес запевняє, що чеські трамваї закупив для Харкова приватний інвестор

20 чеських трамваїв, які були в користуванні, для Харкова закупив приватний інвестор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС.

"Купівлю коментувати ми не можемо. Гроші, які витратив приватний інвестор, - це гроші, які він заробив і вклав у техніку", - сказав мер.

За словами Г. КЕРНЕСА, розмитнені і відремонтовані чеські трамваї були закуплені за 150-160 тис. грн., термін їх експлуатації - 15 років.

При цьому мер не уточнив, хто саме закупив трамваї.

"Ми підтримуємо дії, спрямовані на поліпшення рухомого складу", - резюмував Г. КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН, Харків закупив у Чехії 20 трамваїв, які були в користуванні. Водночас, харківське інтернет-видання "Головне", посилаючись на офіційну відповідь Транспортного управління Праги, повідомляє, що Харків закупив у Чехії списані трамваї через посередника за завищеною у 5-10 разів ціною.

"Як зрозуміло з офіційної відповіді чеської сторони, Харкову було продано 10 трамваїв Т3 на загальну суму 700 тис. крон (без ПДВ). Ця сума складає приблизно 28 тис. євро, або дещо більше 300 тис. грн. Іншими словами, вартість одного вагона складає 30 тис. грн. а не 150-160, як про це заявив журналістам директор Департаменту транспорту і зв'язку Харківського міськвиконкому Сергій ДУЛЬФАН. Навіть якщо врахувати, що чеська сторона під словом "трамвай" розуміє зчеплення з двох вагонів, то вартість одного вагону виходить ще меншою - усього 15 тис. грн.", - повідомляє видання.

"За інформацією Транспортного підприємства чеської столиці, трамваї були списані через те, що від’їздили межевий кілометраж (пробіг), відведений для пасажирського транспорту і їх подальша експлуатація в Чехії була просто неможлива", - стверджує "Головне".

Прес-служба Харківської міськради, у свою чергу, подала коментар директора Департаменту транспорту і зв'язку Харківської міської ради С. ДУЛЬФАНА, який повідомив, що "трамваї закупили у празьких депо за договором приватно-державного партнерства за позабюджетні кошти".

Він також підкреслив, що вартість одного нового чеського трамвая складає близько 5,5 млн. грн. Вартість нового трамвая харківського виробництва - 2-2,2 млн. грн. Термін експлуатації чеських трамваїв - 15 років, з урахуванням того, що кожні 5 років вагони трамваїв проходитимуть капітальний ремонт.