«Укрзалізниця» за рахунок заходів із енергозбереження заощадила 82 млн. грн.

Українські залізниці в січні-вересні 2011 року від впровадження енергозбережних технологій і проведення енергозбережних заходів заощадили 82,3 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця», за дев`ять місяців 2011 року зокрема, заощаджено 5,1 тис. тонн дизельного пального, 29,6 млн. кВт/год. електроенергії, 914 куб. м природного газу, 775 тонн вугілля, 917 Гкал теплової енергії.

За інформацією першого заступника генерального директора «Укрзалізниці» Миколи СЕРГІЄНКА, енергоресурси економитимуться за рахунок зменшення кількості зупинок поїздів поза графіком, витратами на нетягові потреби, а також за рахунок раціональнішого використання локомотивів та іншої техніки. Зокрема, заплановано заходи з відновлення схем рекуперації електроенергії на 24 електровозах ВЛ8 і ДЕ1 на Донецькій залізниці.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що надалі планується впроваджувати нові проекти з енергоефективності, що грунтуються на результатах внутрішнього енергоаудиту.

«В першу чергу, буде приділено увагу проектам із малими термінами окупності - заміні старого котельного обладнання, заміні електроламп на залізничних об`єктах на енергозбережні, удосконаленню організації руху поїздів», - йдеться в повідомленні.