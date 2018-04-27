Поїздам дали хід

Транзиту прибуде

Цього тижня «Укрзалізниця» відкрила електрифікована хід Полтава - Кременчук на Південній залізниці. За повідомленням відомства, відтепер на електротягу переведено найкоротший транзитний шлях від східних кордонів України (кордон РФ - Куп`янськ - Основа - Харків - Полтава) до одеських чорноморських портів, у зв`язку з чим його пропускна здатність підвищиться на 25%.

Як наголошується, новим електрифікованим ходом будуть перевозитися транзитні вантажі з Росії, Казахстану та країн Азії призначенням на європейські країни. Таким чином, УЗ розраховує повернути втрачений транзитний вантажопотік. За словами гендиректора УЗ Володимира Козака, зараз ці вантажі йдуть в основному через Білорусь. «Транзитні вантажі від нас йдуть, тому що Білорусь, Росія і Казахстан створили Митний союз і в них немає митниці та ПДВ», - зазначив він.

За повідомленням прес-служби Білоруської залізниці, за 9 місяців 2011 транзитні перевезення з/до Казахстану збільшилися на 4,8%. У той же час в Україні залізничний транзит стабільно падає. За даними Держкомстату, за 9 місяців 2011 року його зниження склало 1,8% - до 32 млн тонн проти аналогічного періоду минулого року, за підсумками 2010 р. було втрачено 0,7% транзитного завантаження - до 44,5 млн.

Зацікавленість у використанні транзитних можливостей України, зокрема, висловлювалася в ході ХХ пленарного засідання Міжнародної асоціації «Координаційна рада з Транссибірських перевезень» (КРТП), яке пройшло в Одесі наприкінці вересня за участі міністрів транспорту України та РФ. За інформацією міністра інфраструктури Україні Бориса Колесникова, озвученої на цьому представницькому форумі, в найближчі п`ять років на українських залізницях буде електрифіковано 4,5 тис. км шляхів. (Прогнози "Укрзалізниці", правда, значно скромніші: згідно програми електрифікації залізниць України на 2011-2016 роки передбачається електрифікувати 1562 км залізничних шляхів.)

Наступний крок щодо надолуження упущеного транзиту УЗ має намір зробити в 2012 році, модернізувавши залізничні колії від Знам`янки до Одеси, а також запропонувавши транзитерам нові технології в проводці вантажних потягів. «У 2012 році ми зробимо так, що в Полтаві буде братися поїзд і одним локомотивом зі змінною бригадою доставлятися в Одесу. Це дуже цікаво для Росії, Казахстану та інших країн», - пообіцяв В. Козак в Полтаві на відкритті електрифікована ходу.

Хід для «Хюндай»

Запуск ділянки Полтава - Кременчук дозволить УЗ вирішити ще одну стратегічно важливе завдання: розділити вантажний і пасажирський рух для впровадження швидкісних пасажирських поїздів. Саме завдяки цьому кроку транспортні коридори, призначені для швидкісних «Шкод» і «Хюндай», будуть звільнені від вантажних поїздів. Нагадаємо, що під час проведення чемпіонату Європи з футболу планується зв`язати скоростнм залізничним з"єднанням приймаючі міста - Київ, Донецьк, Дніпропетровськ та Львів. З цією ж метою до 1 березня 2012 року "Укрзалізниця" планує електрифікувати ділянку Полтава-Лозова протяжністю 176 км.

«Електрифікація - це нова, порівняно з тепловою тягою, технологія перевезень, що має ряд переваг. При електрифікації зросте швидкість руху і вага поїзда, разом з чим, і пропускна спроможність залізниць. За рахунок зменшення шумових навантажень також покращаться умови життєдіяльності людей, що живуть поблизу шляхів, і умови праці самих залізничників», - зазначив начальник Головного управління електрифікації та електропостачання" Укрзалізниці "Віталій Максимчук.

Залізничники також розраховують підвищити конкурентоспроможність пасажирських залізничних перевезень за рахунок впровадження денних поїздів та інтенсифікації використання рухомого складу. Зокрема, в 2012 році замість поїзда «Кременчук - Москва», який нині курсує на тепловозній тязі, планується запустити двогрупний потяг «Кременчук - Полтава - Москва», який буде слідувати по недавно відкритій електрифікованій ділянці.

Як відзначають в «Укрзалізниці», електрифікація - це тільки частина роботи, яка була проведена на ділянці Полтава - Кременчук - Бурти. Паралельно на всій ділянці електрифікації були реконструйовані станції, побудовані нові системи сигналізації і централізації зв`язку, відремонтовані платформи, вокзали тощо.

Тепловози змінять прописку

Ще одним стратегічним плюсом переходу електротягу на Південній магістралі є вивільнення дефіцитного тягового рухомого складу. Відтепер тепловози з цієї дороги передислокуються на інші. Зокрема, за інформацією першого заступника Головного управління приміських перевезень Олександра Гудкова («Магістраль», 12.2011), тепловози серії ТЕП-70 будуть задіяні для пасажирських перевезень на Придніпровській залізниці замість вантажних тепловозів серії 2ТЕ116.

Раціональніше в умовах того ж жорсткого дефіциту буде перерозподілений і моторвагонний рухомий склад. Зокрема, три склади електропоїздів змінного струму Південно-Західної залізниці планується перевести на Південну, а два склади електричок постійного струму Донецької магістралі будуть передані львів`янам.

Довідка УНІАН. На сьогодні Україною за абсолютною довжиною електрифікованих залізниць займає 10 місце серед країн світу та 6 - серед країн Європи. Частка електрифікованих ділянок від загальної експлуатаційної довжини залізниць становить 45,5%, при цьому частка електротяги в загальному вантажообігу складає 89,7%. У червні цього року «Укрзалізниця» затвердила програму електрифікації залізниць України на 2011-2016 роки вартістю понад 17 млрд. грн., Яка передбачає електрифікацію 1562 км залізничних шляхів.

Олена Кузнєцова (УНІАН)