МАУ відкрила продаж квитків на новий рейс Київ – Тегеран

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» відкрила продаж квитків на новий прямий регулярний рейс Київ – Тегеран в касах авіакомпанії, агентствах з продажу авіаквитків, а також на веб-сайті МАУ.

Як сказано в повідомленні МАУ, рейс між Києвом і Тегераном (Іран) виконуватиметься з 26 січня 2012 року тричі на тиждень у вівторок, четвер і неділю з Києва і щопонеділка, щосереди і щоп`ятниці з Тегерана.

У подальшому МАУ планує збільшити частоту до 7 рейсів на тиждень.

Рейси до Тегерана виконуватимуться разом з авіакомпанією «Авіалінії Антонова». На лінії експлуатуватимуться літаки «Боїнг-737» та «Ан-148».

«Відкриваючи нові рейси до Тегерана, ми продовжуємо розвивати східний вектор наших авіаперевезень”, - сказав директор МАУ з розвитку маршрутної мережі та альянсів Денис АНТОНЮК.

За його словами, перспективи для східного напрямку створюють ділові зв`язки між Іраном та Україною, зокрема – у сфері машинобудування та авіабудування. Також стійкий пасажиропотік генерують іранські студенти, які здобувають вищу освіту у вузах України.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) заснована 1992 року. 100% акцій МАУ перебувають у приватній власності. Основна діяльність МАУ – це пасажирські і вантажні перевезення. Флот компанії складається з 21 літака — 19 літаків «Боїнг-737» різних модифікацій, одного літака «Фоккер-50» і одного регіонального літака Ан-148. Базовим аеропортом МАУ є Державний міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).