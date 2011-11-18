Уряд передав 10 млн. грн. на будівництво метрополітену в Донецьку

Кабінет Міністрів України передав 10 млн. грн., передбачених у держбюджеті на 2011 рік Нацагентству з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Міністерству інфраструктури для виконання робіт з будівництва метрополітену в Донецьку.

Це закріплено постановою уряду № 1175 від 16 листопада 2011 року.

Довідка УНІАН. Будівництво метрополітену в Донецьку почалося в 1992-1993 рр., роботи ведуться й досі. Через припинення фінансування на будмайданчиках метро проводяться тільки роботи із забезпечення безпечного стану існуючих виробок.

Генпідрядник будівництва - ТОВ «Донецкшахтометрострой».