Уряд передав 10 млн. грн. на будівництво метрополітену в Донецьку
18:12, 18 листопада 2011Транспорт/Звя'зок
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Кабінет Міністрів України передав 10 млн. грн., передбачених у держбюджеті на 2011 рік Нацагентству з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Міністерству інфраструктури для виконання робіт з будівництва метрополітену в Донецьку.
Це закріплено постановою уряду № 1175 від 16 листопада 2011 року.
Довідка УНІАН. Будівництво метрополітену в Донецьку почалося в 1992-1993 рр., роботи ведуться й досі. Через припинення фінансування на будмайданчиках метро проводяться тільки роботи із забезпечення безпечного стану існуючих виробок.
Генпідрядник будівництва - ТОВ «Донецкшахтометрострой».
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