У Тернополі в місцях найбільшої концентрації ДТП встановлюють діодні світлофори

У Тернополі в місцях найбільшої концентрації дорожньо-транспортних пригод почали встановлювати діодні світлофори, які мають значно кращі показники видимості у сонячну погоду.

Як передає кореспондент УНІАН, такі світлофори українського виробництва встановили на проспекті Степана Бандери та на вул. С.Будного. У перспективі усі лампові світлофори у місті заплановано замінити на світлодіодні і створити єдину автоматичну систему управління дорожнім рухом.

Наразі ж, за словами начальника Управління житлово-комунального господарства Володимира БОЛЄЩУКА, нові діодні світлофори встановлюватимуть у місцях найбільшої концентрації ДТП. Управління уже замовило проектно-кошторисну документацію на встановлення ще шести таких світлофорів.

Коштують вони по 100 тис. грн. Їх передають на баланс КП «Тернопільміськсвітло», яке наразі обслуговує 5 таких об’єктів.

«Нам вдалося здешевити вартість світлофорів. Коли цим займалося підприємство «Міська експлуатаційна дільниця», то два нових світлофори коштували приблизно 300 тис. грн. Коли ми зробили це силами комунального підприємства, то суттєво зекономили кошти», – зазначив під час презентації нових світлофорів міський голова Сергій НАДАЛ.

Довідка УНІАН. Загалом у Тернополі 53 світлофори.