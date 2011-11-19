На Київщині затримано водія маршрутки, який у перерві між поїздками приймав наркотики

У селі Крюківщина Київської області міліція затримала 34-річного водія маршрутки, який у перерві між поїздками готувався прийняти чергову дозу наркотиків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, двоє співробітників міліції помітили дивно припарковане маршрутне таксі. "Правоохоронці підійшли ближче для того, щоб з’ясувати чи не сталося чогось із водієм маршрутки і побачили, що він готує для себе чергову дозу наркотику: на колінах керманича маршрутки лежав 5-кубовий шприц, що містив 1,5 мілілітрів речовини світло-жовтого кольору, а поруч - джгут", - зазначили у ВЗГ.

Наразі маршрутне таксі, яке возило людей за сполученням "Київ-Вишневе" знаходиться на штрафмайданчику до з’ясування обставин даного факту та закінчення експертизи щодо складу речовини у шприці. Міра запобіжного заходу стосовно водія поки що не обиралася. Раніше чоловік ніколи не притягався до кримінальної відповідальності та проблем із законом не мав.