На Київщині затримано водія маршрутки, який у перерві між поїздками приймав наркотики

13:51, 19 листопада 2011
Транспорт/Звя'зок
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У селі Крюківщина Київської області міліція затримала 34-річного водія маршрутки, який у перерві між поїздками готувався прийняти чергову дозу наркотиків.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, двоє співробітників міліції помітили дивно припарковане маршрутне таксі. "Правоохоронці підійшли ближче для того, щоб з’ясувати чи не сталося чогось із водієм маршрутки і побачили, що він готує для себе чергову дозу наркотику: на колінах керманича маршрутки лежав 5-кубовий шприц, що містив 1,5 мілілітрів речовини світло-жовтого кольору, а поруч - джгут", - зазначили у ВЗГ.

Наразі маршрутне таксі, яке возило людей за сполученням "Київ-Вишневе" знаходиться на штрафмайданчику до з’ясування обставин даного факту та закінчення експертизи щодо складу речовини у шприці. Міра запобіжного заходу стосовно водія поки що не обиралася. Раніше чоловік ніколи не притягався до кримінальної відповідальності та проблем із законом не мав.

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