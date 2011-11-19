Харків зацікавлений в прямому авіасполученні з В'єтнамом - Добкін

Керівництво Харківської області сприятиме появі прямого авіасполучення Харкова з в`єтнамськими містами.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив голова ОДА Михайло ДОБКІН у ході зустрічі час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Соціалістичної Республіки В`єтнам в Україні Хо Дак Мінь НГУЕТ та заступником міністра культури, спорту і туризму СРВ паном Хо Ань ТУАН.

Зустріч з делегацією В’єтнаму відбулася в рамках проведення Днів в`єтнамської культури в Україні.

За словами М.ДОБКІНА, пожвавленню партнерських зв’язків сприятиме реконструкція до Євро-2012 Міжнародного аеропорту «Харків», зокрема його аеродромного комплексу.

«Ми будемо працювати над тим, щоб цей рейс з`явився. Він зручний. Ще буквально кілька тижнів і завершаться роботи із введення в експлуатацію нової злітно-посадкової смуги, яка буде здатна приймати великі літаки», – сказав М.ДОБКІН.

Він підкреслив, що якщо виявлять інтерес державні та приватні в`єтнамські авіаперевізники, Харківська облдержадміністрація готова організувати переговори на предмет співпраці з керівництвом Харківського аеропорту. Також він запропонував сприяння в переговорах з Міністерством транспорту та зв`язку України з тим, щоб на перший час, поки напрацьовується комерційний маршрут, забезпечити авіакомпаніям пільгові умови в плані авіаційного та портового зборів.

М.ДОБКІН звернув особливу увагу на те, що прямий рейс до В`єтнаму сприятиме розвитку туризму. «Люди дуже консервативні в питаннях відпочинку. Якщо вони кудись приїхали і їм там сподобалося, то вони продовжують користуватися перевіреними маршрутами. Якщо у нас буде пряме авіаційне сполучення, то я абсолютно впевнений, що воно буде зручним не лише для бізнесменів, студентів та науковців, але стане серйозною підмогою для туристів», - сказав М.ДОБКІН.