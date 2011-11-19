У Німеччині через туман зіткнулися понад 50 автомобілів. Загинули 8 осіб

Понад 50 автомобілів зіткнулися через густий туман на швидкісній автотрасі під Мюнстером на заході Німеччині.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, у результаті масового ДТП, яке сталося учора увечері, коли густий туман знизив видимість на дорозі до 100-150 м, вісім людей загинули і 37 одержали травми.

«З вертольота ця ділянка дороги завдовжки у декілька сотень метрів зовні нагадує звалище старих автомобілів», – сказав представник місцевої поліції.

Багато з постраждалих були затиснені у пом`ятих авто, і їх довелося звільняти з купи металу спеціальними інструментами. Тяжко травмованих доставлено на вертольотах до найближчих клінік.