До проведення Євро-2012 упорядкують усі в’їзди до Києва

До проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року упорядкують усі в’їзди до Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Сьогодні під керівництвом заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА відбулась виїзна нарада з питань огляду в’їздів у місто. Сьогодні робоча група оглянула Житомирський і Одеський напрямки заїзду у місто.

«Зараз ми оцінюємо, яку «картинку» побачить уболівальник, в’їжджаючи до Києва напередодні чемпіонату. Ми хочемо, щоб кожен гість столиці відчув свято одразу при заїзді у столицю», – зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, після завершення об’їзду було прийнято кілька ключових рішень щодо послідовного облаштування в’їздів у Київ. Зокрема, буде виконано ремонт в’їзних доріг і відбійників, відновлено роздільні смуги та фасади будинків. Серйозну увагу буде приділено впорядкуванню зовнішньої реклами та будівельних майданчиків на шляху прямування – від заїздів у місто до його центру. Також буде проведена значна робота з упорядкування чисельності та зовнішнього вигляду малих архітектурних форм.

А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що згодом також будуть проінспектовані й інші в’їзди: з Бориспільського, Чернігівського та Обухівського напрямків, з міст Буча і Гостомель.