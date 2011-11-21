ПЗ оновила систему сигналізації на ділянці Полтава-Кременчук

Південна залізниця (ПЗ) в рамках електрифікації та комплексної модернізації ділянки Полтава - Кременчук ввела нову систему електричної централізації і автоблокування з тональними рейковими ланцюгами і централізованим розміщенням апаратури (АБТЦ-2000).

Як повідомляє Міністерство інфраструктури, під час робіт введено 211 стрілок електричної централізації та 88 км автоматичного блокування, прокладено близько 600 км кабелю, встановлено 360 світлофорів

Лінійно-дротове автоблокування постійного струму, яке використовувалося на ділянці раніше, було побудоване на початку шістдесятих років ХХ століття і було першою системою автоблокування в СРСР.

«За півстоліття експлуатації воно не просто застаріло, а й давно себе пережило. Наприклад, зв`язок між станціями і сигналами здійснювався повітряними лініями зв`язку. Лінійно-дротове автоблокування на електрифікованих ділянках не може працювати за визначенням – змінний тяговий струм створює перешкоди в рейкових ланцюгах, локомотивна сигналізація перестає працювати взагалі», - йдеться в повідомленні.

Нова система, створена на базі тональних рейкових ланцюгів, менш трудомістка в обслуговуванні і дозволяє кардинально підвищити безпеку руху поїздів.

Вперше систему АБТЦ-2000 Південна залізниця побудувала на ділянці Братешки-Полтава в 2002 році під час підготовки до пуску «Столичного експреса».

Довідка УНІАН. 15 листопада 2011 Південна залізниця відкрила електрифіковану дільницю Полтава-Кременчук-Бурти на дільниці Мала Перещепинська-Нові Санжари-Кременчук, протяжність якого 94 км. Електрифікація дільниці Полтава-Кременчук є необхідною умовою для розділення вантажного і пасажирського руху для впровадження швидкісних пасажирських поїздів. Переклад ділянки Полтава-Кременчук на електротягу дозволить підвищити її пропускну здатність на 25%.

У червні 2011 року «Укрзалізниця» затвердила програму електрифікації залізниць України на 2011-2016 роки вартістю понад 17 млрд. грн., яка передбачає електрифікацію 1562 км залізничних шляхів.

На сьогодні в Україні електрифіковано 45,5% загальної експлуатаційної протяжності залізниць, частка електротяги в загальному вантажообігу складає 89,7%.