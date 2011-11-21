Додаткові поїзди для залізниць України є збитковими - «Укрзалізниця»
Додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їхня наповненість не перевищує 50%.
Як повідомили УНІАН у Держадміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), «додаткові поїзди для залізниць України є невиправдано збитковими. Їх наповненість не перевищує 50%, оскільки в одну сторону місця в них заповнені, а у зворотний бік вони йдуть порожні. Залізниці України несуть значні збитки, які не компенсуються».
Фахівці «Укрзалізниці» пропонують громадянам, які планують зимовий відпочинок, розглянути альтернативні варіанти виїзду в популярних напрямках.
«Укрзалізниця» нагадує, що в популярному західному напрямку через Київ курсують 17 графікових поїздів. Зокрема, в графіку руху на 30 грудня 2011 через Київ будуть відправлятися такі поїзди:
№ 147 Київ-Львів (час відправлення з Києва - 8:48),
№ 134 Луганськ-Львів (час відправлення з Києва - 10:52),
№ 15 Москва-Ужгород (час відправлення з Києва - 11:27),
№ 245 Москва-Чоп (час відправлення з Києва - 12:10),
№ 99 Київ-Ужгород (час відправлення з Києва - 15:24),
№ 359 Київ-Львів (час відправлення з Києва - 15:42),
№ 169 Київ-Львів (час відправлення з Києва - 17:01),
№ 115 Харків-Трускавець (час відправлення з Києва - 17:07),
№ 81 Київ-Ужгород (час відправлення з Києва - 18:52),
№ 43 Київ-Івано-Франківськ (час відправлення з Києва - 19:16),
№ 13 Харків-Ужгород (час відправлення з Києва - 20:06),
№ 59 Москва-Софія (час відправлення з Києва - 20:12),
№ 49 Київ-Трускавець (час відправлення з Києва - 20:18),
№ 137 Київ-Івано-Франківськ (час відправлення з Києва - 21:19),
№ 143 Київ-Івано-Франківськ (час відправлення з Києва - 21:56),
№ 91 Київ-Львів (час відправлення з Києва - 22:15),
№ 7 Київ-Чоп (час відправлення з Києва - 23:58).