УЗ і Держтуризмкурортів обговорили можливості залізниці в сфері туризму

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця», Держагентство України з туризму та курортів і представники суб`єктів туристичної діяльності створили робочу групу, яка розробить заходи для розвитку внутрішнього та виїзного туризму з урахуванням наявних можливостей в організації перевезень туристів залізничним транспортом.

Як повідомила УНІАН прес-служба Держтуризмкурортів, на першому засіданні робочої групи обговорювали, зокрема, питання взаємодії суб`єктів туристичної діяльності з підприємствами залізничного транспорту, проблемні питання оподаткування туристичних послуг та послуг перевезень.

Крім того, учасники засідання обговорили можливості розміщення на центральних залізничних вокзалах туристичних карт, схем і покажчиків англійською мовою, інформації про основні туристичні центри, а також впровадження додаткових поїздів, забезпечення перевезення на канікулах дитячих туристичних груп з урахуванням особливості організації дитячого і молодіжного туризму.