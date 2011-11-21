Збиток залізниць України від пасажироперевезень склав 5,3 млрд. грн.

Збиток українських залізниць від залізничних пасажирських перевезень за січень-жовтень 2011 року склав 5,3 млрд. грн., у тому числі від приміських пасажирських перевезень - 2,7 млрд. грн.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця", у 2011 році через неможливість подальшої експлуатації будуть списані 202 вагони, які входили до складу потягів переважно нічного курсування, а також 11 пасажирських локомотивів.

За інформацією "Укрзалізниці", рухомий склад залізниць України сьогодні зношений на 86%.

Довідка УНІАН. Усього за останні 10 років кількість пасажирських вагонів скоротилася на 3623 одиниць, а закуплено - 550 одиниць.

Згідно із Законом України "Про залізничний транспорт", рухомий склад, зокрема для пасажирських перевезень, повинен закуповуватися за рахунок державних коштів. У той же час від часу ухвалення закону фінансування на залізничний рухомий склад з держбюджету жодного разу не надходило. "Укрзалізниця" покриває збитковість сектора пасажирських перевезень за рахунок перехресного субсидування.