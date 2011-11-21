Microsoft підтримав 45 тис. стартапів у світі, з них 280 - в Україні

У програмі підтримки молодих технологічних компаній Microsoft BizSpark, яку корпорація Microsoft запустила у листопаді 2008 року, взяли участь більш як 45 тис. молодих компаній у 100 країнах світу, зокрема 280 стартапів - в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Майкрософт Україна».

Серед українських розробок – додатки для Windows Phone, перекладач для Skype, рішення для уніфікації корпоративного зв`язку і багато інших. Зокрема, скориставшись можливостями програми Microsoft, молода українська компанія Synchropolis створила однойменний сервіс усних онлайн перекладів через Skype. Сервіс дозволяє перекладачу підключатися до розмови і синхронно його перекладати.

Ще одна молода компанія з Харкова - Digital Cloud Technologies (DCT) – створила низку ігор і додатків для платформи Windows Phone, включаючи клієнт для популярної соціальної мережі «ВКонтакте». А група молодих фахівців з Києва придумала, як можна об`єднати телекомунікаційні рішення в компаніях в єдину мережу і економити на телефонному зв`язку.

Замість прямих інвестицій у стартапи Microsoft залучає партнерів BizSpark, яких налічується більш як 2,3 тис. у світі, працює з венчурними фондами, державними організаціями, академічними установами, інкубаторами, які допомагають відбирати учасників програми. Щоб взяти участь у програмі Microsoft BizSpark, компанія має бути приватною, спеціалізуватися на створенні продуктів або сервісів, заснованих на програмному забезпеченні, працювати у бізнесі менше 3 років і мати менше 1 млн. дол. обороту.

Довідка УНІАН. Заснована у 1975 році корпорація Microsoft є визнаним світовим лідером в розробці програмного забезпечення, а також у наданні послуг і рішень. З 2003 року в Україні працює компанія «Майкрософт Україна», у завдання якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також упровадження і локалізація новітніх технологій на території України.