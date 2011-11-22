Директором ХСЗ призначили Філіп’єва

17 листопада 2011 року Наглядова рада ПАТ "Херсонський суднобудівельний завод" (ПАТ "ХСЗ") призначила Василя ФІЛІП’ЄВА виконувачем обов'язків генерального директора підприємства.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ХСЗ, В.ФІЛІП’ЄВ працює на підприємстві з липня 1972 року. Пройшов шлях від збирача корпусів металевих суден до директора з виробництва.

Також у повідомленні вказують, що ХСЗ займає лідируюче положення серед суднобудівельних підприємств України

Об'єм продукції, реалізованої у 2010 році, склав 37% від реалізацій усього суднобудування і судноремонту України.

Портфель замовлень підприємства сформований до 2013 року.

Нагадаємо, Василь ФЕДИН, який раніше обіймав пост генерального директора ПАТ "ХСЗ" 17 листопада призначений президентом Миколаївського суднобудівельного заводу "Океан".

Передбачається, що В. ФЕДИН працюватиме в Наглядовій раді ПАТ "ХСЗ".

Довідка УНІАН. ПАТ "Херсонський суднобудівельний завод" (ХСЗ) - суднобудівельне підприємство, одне з найбільших в Україні. Завод заснований в 1951 році. У 2004 р. група компаній "Смарт" узялася до розробки концепції суднобудівельного субхолдингу в стратегічному партнерстві з Херсонським суднобудівельним заводом. У 2008 р. інвестиційна компанія "Смарт-холдингу" Energees Investments отримала дозвіл Антимонопольного комітету України на придбання пакету акцій ХСЗ.