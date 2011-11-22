«Укрзалізниця» за 10 місяців навантажила понад 11 млн. тонн зерна

Українські залізниці у січні-жовтні навантажили понад 11 млн. тонн зернових вантажів, у тому числі - 8,2 млн. тонн на експорт.

Як повідомили УНІАН в Державній адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця", Донецька залізниця навантажила 279,7 тис. тонн зерна, Львівська - 574,8 тис. тонн, Одеська - 3,693 млн. тонн, Південна - 2,396 млн. тонн, Південно-Західна - 3,003 млн. тонн, Придніпровська - 1,054 млн. тонн зернових вантажів.

У середньому за добу навантажували 572 вагони.

В цілому інвентарний парк вагонів-зерновозів "Укрзалізниіи" складає близько 11,56 тис. одиниць. Основні види зернових вантажів, які перевозить українська залізниця - пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння рапсу і соняшнику.