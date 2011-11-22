АМК зобов’язав «Запоріжжянафтопродукт» розірвати договір оренди АЗС «Валвіт»

Антимонопольний комітет України зобов'язав ПАТ "Запоріжжянафтопродукт" (м. Запоріжжя) розірвати договори оренди автозаправних станцій, які належать ТОВ "Валвіт" (м. Чернігів), і повернути їх власникові.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, йдеться про АЗС, які розташовані в Мелітополі на вулицях Леваневського і Дзержинського.

У повідомленні сказано, що "Запоріжжянафтопродукт" уклало договір оренди 17 АЗС "Валвіт" без отримання дозволу АМК. На думку відомства, ця концентрація призвела до монополізації продажів на ринку палива в Запорізькій області.

У зв'язку з цим АМК прийняв рішення накласти на "Запоріжжянафтопродукт" штраф у розмірі 30 тис. грн.

Компанія визнала порушення, сприяла розгляду справи і зобов'язалася виконати вимогу комітету, сказано у повідомленні відомства.