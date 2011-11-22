Російська «S7 Airlines» та МАУ розширяють географію польотів з Москви в Україну

Москва. Російська авіакомпанія "S 7 Airlines" і авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) оголошують про розширення код-шерінгової угоди. Авіакомпанії відкривають партнерські рейси з Москви в Донецьк, Дніпропетровськ, Одессу, Львів і Сімферополь зі стикуванням в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського авіаперевізника.

"Партнерські рейси виконуються на повітряних судах Airbus A319 S7, Airlines і Boeing 737 авіакомпаній "Міжнародні авіалінії України", - сказано у повідомленні.

Спільні рейси S7 Airlines і МАУ з Москви прилітають в термінал F київського аеропорту "Бориспіль", звідти ж виконуються рейси по Україні, що дозволяє пасажирам подорожувати з найбільш зручним стикуванням.

У рамках угоди авіакомпанії також виконують спільні прямі рейси з Самари в Київ.

Нагадаємо, авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) і S7 Airlines (бренд авіакомпанії "Сибір") підписали договір про співпрацю на початку липня цього року.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" - провідна українська авіакомпанія. 100% акцій компанії є у приватній власності.

Флот МАУ складається з 19 літаків "Боїнг 737".

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль" (КВР).

S7 Airlines має найбільшу в Росії мережу внутрішніх маршрутів, побудовану на базі трьох авіатранспортних вузлів в Москві (Домодєдово), Новосибірську (Толмачево) і Іркутську. S7 Airlines також виконує регулярні польоти в країни СНД, Європу, Близький Схід, Південну Азію і країни Азійсько-тихоокеанського регіону.