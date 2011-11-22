Міжнародний аеропорт "Бориспіль" розмістив облігації на 250 млн. грн. під 15% річних.

Як сказано у повідомленні АТ "Укрсиббанк", андреррайтером випуску, "це розміщення є частиною транзакції з залучення фінансування на суму 500 млн. грн.".

Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування будівництва нового термінального комплексу D і парковочного комплексу.

Як повідомлялося, обсяг випуску облігацій кожної серії складає 250 млн. грн. Термін обігу облігацій складає один рік, процентна ставка - 15% річних.

Довідка УНІАН. ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - найбільший аеропорт України. Він обслуговує більше 70% авіаційних пасажирських перевезень країни.

У січні-жовтні 2011 року Міжнародний аеропорт "Бориспіль" збільшив прийом пасажирів на 21% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 6,87 млн. пасажирів, обслуговування рейсів виросло на 12% - до 90,315 тис. рейсів. Загальна кількість оброблених в січні-жовтні вантажів виросла на 15% – до 25,069 тонн, обробка пошти збільшилася на 15% – до 4,367 тис. тонн.