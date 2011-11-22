«Укрзалізниця» готує інфраструктуру до впровадження швидкісного руху

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» готує залізничні колії до початку руху швидкісних пасажирських експресів.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, в 2011 році з цією метою здійснюється електрифікація та модернізація дільниць Полтава–Красноград-Лозова, Лозова–Донецьк та Полтава–Харків для руху поїздів «Школа» і «Хюндай», які курсуватимуть зі швидкістю до 160 км/год.

“Різними видами робіт буде охоплено близько 820 км залізничної інфраструктури, унаслідок чого країна та її мешканці отримають сучасний швидкісний коридор для пасажирського руху”, зазначається у повідомленні.

На шляху проходження швидкісних поїздів оновлено 13 пасажирських вокзалів і 19 пасажирських платформ.

“Електрифікація, разом з іншими заходами підготовки інфраструктури до швидкісного руху та розподілу пасажирського і вантажного руху, є радикальним комплексним заходом, який дасть змогу залізницям у майбутньому зберегти передові позиції у сфері вантажних перевезень та задовольнити зростаючі потреби пасажирів на напрямках мережі швидкісних магістралей”, - зазначають в “Укрзалізниці”.

Довідка УНІАН. Прискорений рух поїздів вводиться між містами Київ-Харків, Київ-Львів і Київ-Донецьк. Для здійснення пасажирських перевезень на цих напрямах укладені контракти з корейським виробником Hyundai Rotem на закупівлю 10-ти міжрегіональних двосистемних електропоїздів, з АТ «Шкода Вагонка» на закупівлю 2-х міжрегіональних двоповерхових електропоїздів і з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на придбання одного міжрегіонального поїзда локомотивної тяги.

Напрям Київ-Полтава для впровадження прискореного руху між містами Львів-Київ-Полтава-Харків було затверджено у 2007 році.