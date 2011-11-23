На Київщині горів електропотяг: жертв і постраждалих немає

У Київській області поблизу с. Триліси Фастівського району вчора о 22.40 під час руху електропотягу (у напрямку Козятин-Фастів) в останньому вагоні електропотягу було виявлено загорання у тамбурі та кабіні машиніста.

Як повідомляє прес-служба МНС України, на залізничній платформі станції Триліси вагон від’єднали від електропотягу та відтягнули на безпечну відстань.

О 23.30 відділенням пожежно-рятувальної служби МНС пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Затримки руху потягів не було.