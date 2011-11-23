УЗ має намір до кінця 2011 року відремонтувати та задіяти всі зерновози

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" має намір до кінця 2011 року відремонтувати і задіяти в перевезеннях урожаю 2011 року усі зерновози.

Як повідомляє "Укрзалізниця", плани ремонту зерновозів у грудні будуть збільшені удвічі, що дасть можливість подвоїти експлуатаційний парк зерновозів. Зокрема, у депо будуть відремонтовані 650 вагонів, поточний ремонт буде проведений для понад 2,5 тис. вагонів.

"Ці заходи дозволять ввести в експлуатацію вагони, які простоюють в очікуванні ремонту, і максимально задіювати вказаний рухомий склад в перевезенні зернових", - повідомляє "Укрзалізниця".

За 11 місяців 2011 року вагоноремонтні підприємства України відновили експлуатаційний ресурс 3,7 тис. зерновозів. Поточний ремонт проведений майже 20 тис. вагонів для перевезення зерна.

Нагадаємо, що з початку 2011 року залізниці України навантажили більше 11 млн. тонн зернових, зокрема, на експорт - 8,2 млн. тонн.

У цілому інвентарний парк вагонів-зерновозів "Укрзалізниці" складає близько 11,56 тис. одиниць. Основні види зернових вантажів, які перевозить українська залізниця - пшениця, ячмінь, зерно кукурудзи, насіння рапсу і соняшника.