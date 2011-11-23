«Укрзалізниця» планує у 2012 році відремонтувати 20,5 тис. вантажних вагонів

12:16, 23 листопада 2011
Транспорт/Звя'зок
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Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" планує у 2012 році відремонтувати 20,517 тис. вантажних вагонів, з них 19,587 тис. - піввагонів і 930 окатишовозів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі "Укрзалізниці", зокрема, деповським ремонтом буде відремонтовано 17,55 тис. піввагонів, капітальним - 2,037 тис.

У 2011 році об'єми ремонту вантажних вагонів "Укрзалізниці" склали 17,65 тис. одиниць піввагонів і 810 окатишевозів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує змінити схему організації ремонту вантажних вагонів, призначивши відповідальними за ремонт вантажного рухомого складу Дарницький вагоноремонтний завод і (ДВРЗ) і ДП "Укрспецвагон", а також сконцентрувавши ремонт вантажного складу в шести ВРД (вагонно-ремонтних депо) двох залізниць - ВРД Ясиновата, Красноармійськ, Дебальцево-сортувальна Донецької залізниці і ВРД Батуринська, Нижньодніпровськ-вузол, Мудрована Придніпровської залізниці.

Спеціальний вантажний рухомий склад ремонтуватимуть інші ВРД.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів "Укрзалізниці" складає 58,2 тис. піввагонів, з них у неробочому стані є приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. вантажного рухомого складу є на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

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