Частка світового спаму з 5 провідних країн-спамерів скоротилася до 33%

У жовтні 2011 року 33,4% усієї небажаної кореспонденції розсилали з країн, які займали перші п'ять рядків рейтингу країн-спамерів, тоді як у третьому кварталі 2011 року цей показник складав 50%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "Лабораторія Касперського".

Як сказано у повідомленні, як і раніше, список країн-спамерів очолює Індія, на другому місці Корея, потім Бразилія і Індонезія. На п'ятій позиції опинилася Італія. Росія зберегла за собою 13-е місце, Україна не увійшла до першої двадцятки країн-спамерів.

Повідомляється, що у жовтні шкідливі файли містилися в 2,5% усіх електронних повідомлень, що на 2% менше, ніж минулого місяця.

Серед тематик спаму найчастіше зустрічалася реклама освітніх послуг (більше 27%), медичних препаратів і товарів для здоров'я (майже 15%). На третьому місці - пропозиції оренди офісних приміщень (більше 14%), що може бути пов'язане як з сезонним збільшенням офісних переїздів, так і з нестабільною ситуацією в економіці. На цьому фоні, усупереч прогнозам експертів "Лабораторії Касперського", частка партнерського спаму і реклами послуг спамерів зменшилася, а кількість замовленого спаму, навпаки, збільшилася. Проте, якщо кризові настрої ростимуть, то можна чекати, що об'єм сміттєвої кореспонденції, яка розсилається у рамках партнерських програм, також помітно збільшиться, зазначає прес-служба.

Довідка УНІАН. "Лабораторія Касперського" - найбільший в Європі виробник систем захисту. За підсумками 2010 року виручка компанії склала 500 млн. дол.