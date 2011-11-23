УЗ проінспектує роботи з впровадження швидкісного руху між Києвом та Львовом

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" 24 листопада проведе інспекцію робіт з впровадження прискореного пасажирського руху між Києвом і Львовом територією Львівської і Південно-західної залізниці через станції Київ - Тетеріу - Коростень - Новоград-волинський-1 - Шепетівка - Здолбунів - Львів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі "Укрзалізниці", на ділянці Львів - Здолбунів на середину листопада 2011 року було модернізовано 40 км шляхів, середнім ремонтом відремонтовано 89 км шляхів, комплексно-оздоровчим ремонтом - 70 км шляхів. На 227 км шляху проведена модернізація, ремонт і регулювання контактної мережі під прискорений рух, модернізовано дві тягові підстанції і устаткування однієї трансформаторної підстанції

Для забезпечення безпеки прискореного руху пасажирських потягів на ділянці були закриті два малодіяльні переїзди, чотири переїзди були відремонтовані і один переобладнаний в "переїзд з черговим".

На ділянці Київ - Здолбунів модернізовано 56,2 км, комплексно-оздоровчим ремонтом відремонтовано 62 км, середнім ремонтом відремонтовано 216 км колії. На 81 км ділянки, де швидкість після виконання колійних робіт складає 160 км/год, було виконано регулювання контактної мережі.

"Модернізація залізничного транспорту і впровадження прискореного руху дозволить підвищити пропускну спроможність ділянок, швидкість руху і комфорт пересування для пасажирів", - зазначають в "Укрзалізниці".

Довідка УНІАН. Прискорений рух потягів вводиться між містами Київ-Харків, Київ-Львів і Київ-Донецьк.