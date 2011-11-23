Експерт прогнозує збільшення вартості ноутбуків до кінця року

Голова правління групи компаній "DіaWest - Комп'ютерний світ" Анатолій БАЛЮК прогнозує збільшення вартості ноутбуків до кінця поточного року.

Такий прогноз він озвучив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

А.БАЛЮК сказав, що вартість ноутбуків почала рости у травні-червні цього року і продовжить ріст до кінця поточного року.

За словами голови правління групи компаній, у мережі DіaWest у травні-червні середня вартість ноутбуків складала 450 дол., сьогодні вона виросла до 550 дол. Очікується, що до кінця року середня вартість ноутбуків виросте до 600 дол.

А.БАЛЮК зазначив, що у травні-червні, коли спостерігалася найнижча ціна на ноутбуки, вони продавалися за нижчою від собівартості ціною.

За даними голови правління групи, зростанню цін на ноутбуки і комп'ютери сприяло подорожчання у 2-3 рази вінчестерів.

"На мій погляд, дорожчання носить спекулятивний характер, викликаний тим, що не так багато тих заводів у Таїланді (котрі робили вінчестери і потерпіли в результаті стихійного лиха - УНІАН), але під цей шумок перед четвертим кварталом вирішили подібні виробники заробити. І це, у тому числі, позначилося на вартості комп'ютерів, ноутбуків. Тому уся техніка подорожчала", - вважає він.

З цієї причини, а також через те, що вендори їх практично не пропонують, у четвертому кварталі спостерігатиметься дефіцит дешевих ноутбуків, прогнозує експерт.

За інформацією А.БАЛЮКА, сьогодні не усі мережі зуміли домовитися про постачання дешевих ноутбуків (вартістю до 3 тис. грн.) і в роздрібі спостерігається недостатня кількість цієї продукції.

Голова правління компанії додав, що дефіцит дешевих ноутбуків також позначиться на рості середньої ціни ноутбуків.

А. БАЛЮК уточнив, що традиційні передноворічні знижки стосуватимуться ноутбуків високого і середнього цінового сегменту, а на дешеві ноутбуки знижки поширюватися не будуть.

Він також зазначив, що в структурі продажів сьогодні домінують ноутбуки, але при цьому кількість комп'ютерів, які продаються, не падає, а демонструє приріст.

За даними експерта, уперше цього року середня вартість ноутбука стала нижча, ніж загальна вартість монітора і процесора. Раніше ціна ноутбуків на 15-20% перевищувала вартість монітора і процесора.

Довідка УНІАН. Група компаній "DіaWest - Комп' ютерній світ" працює на українському ринку з 1994 року, займається роздрібною торгівлею комп'ютерною і офісною технікою, виробництвом комп'ютерних систем.

На листопад 2011 року до роздрібної мережі спеціалізованих магазинів "DіaWest - Комп'ютерний світ" входили 64 салон-магазини в 43 містах України.