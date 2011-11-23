Українські порти за 10 місяців збільшили переробку вантажів на 5%

Переробка вантажів у вісімнадцяти морських торговельних портах України за 10 місяців 2011 року збільшилася на 4,8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 93,251 млн. тонн.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, обсяг переробки транзитних вантажів у січні-жовтні ц.р. зріс на 27,5% - до 33,288 млн. тонн.

Обсяг переробки імпортних вантажів за 10 місяців 2011 року зріс на 7,1% - до 9,261 млн. тонн. Каботаж в січні-жовтні ц.р. зріс на 10,6% - до 2,82 млн. тонн.

Повідомляють, що Ялтинський порт за 10 місяців п. р. збільшив переробку вантажів на 70,4%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, Євпаторійський порт - на 42,5%, порт «Южний» - на 28,6%, Миколаївський порт - на 20,6%, Феодосійський порт - на 15 , 8%, Керченський порт - на 14,5%, Херсонський порт - на 13%, Ренійський порт - на 10,9%, Бердянський порт - на 10,8%, Одеський порт - на 2,7%.

Переробка транзитних вантажів у січні-жовтні ц.р. зросла, зокрема, в Керченському порту на 224,7%, в порівнянні з січнем-жовтнем 2010 року, в порту «Южний» - на 53,9%, в Євпаторійському порту - на 29%, у Бердянському - на 23,9% , у Миколаївському - на 22,5%, в Одеському порту - на 16,7%, у Скадовському порту - на 11,8%, у Феодосійському порту - на 6,9%, в Ренійському порту - на 6,8%, до Іллічівського порту - на 6,4%.

Нагадаємо, що загалом за підсумками 10 місяців 2011 року обсяг вантажоперевезень морським і річковим флотом України знизився на 11,4% - до 8,2 млн. тонн. При цьому перевезення вантажів морським транспортом знизилися на 0,4%.

У січні-жовтні 2011 р. підприємства транспорту України збільшили перевезення вантажів на 7,9% - до 666,1 млн. тонн.